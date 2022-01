Serie A 2021/2022, anticipi e posticipi fino alla 26a giornata: Inter-Milan sabato 5 febbraio (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Lega Serie A ha reso noto gli anticipi e posticipi fino alla 26a giornata, dunque per i primi tre turni di campionato che si giocheranno a febbraio. Spicca il derby Inter-Milan sabato 5 febbraio alle ore 18, scongiurata dunque la contemporaneità con la finale di Sanremo, ecco dunque di seguito tutte le partite calendarizzate con la suddivisione tra Dazn e Sky dei prossimi turni di campionato del 6, 13 e 20 febbraio. 24A giornata Roma-Genoa (sabato 5 febbraio alle 15, Dazn) Inter-Milan (sabato 5 febbraio alle 18, Dazn) Fiorentina-Lazio (sabato 5 ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) La LegaA ha reso noto gli26a, dunque per i primi tre turni di campionato che si giocheranno a. Spicca il derbyalle ore 18, scongiurata dunque la contemporaneità con la finale di Sanremo, ecco dunque di seguito tutte le partite calendarizzate con la suddivisione tra Dazn e Sky dei prossimi turni di campionato del 6, 13 e 20. 24ARoma-Genoa (alle 15, Dazn)alle 18, Dazn) Fiorentina-Lazio (5 ...

Advertising

Eurosport_IT : Zlatan e Nole, covid e vaccini... ?? ? - OptaPaolo : 39 - L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese),… - sportface2016 : #SerieA, anticipi e posticipi fino alla 26a giornata: derby #InterMilan sabato pomeriggio - HellasVeronaFC : #SerieATIM 2021/22 | Il programma-gare del Verona dalla 24esima alla 26esima giornata #HVFC - LucaBattistell5 : RT @messaggidivita: @Corriere Chi aveva capito a Luglio 2021 che il #greenpass sarebbe diventato il sistema dei crediti sociali cinese, ven… -