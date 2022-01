(Di lunedì 24 gennaio 2022) Le battaglie per la libertà sono tutte di. Se in alcune si insinuano i peggiori estremisti di destra, è solo perché laè assente. Colpevolmente. Intercettare il consenso e non promuovere valori Perché laha scelto, da decine di anni, non di promuovere valori e istanze di giustizia sociale, ma di intercettare

Advertising

AndreaOrlandosp : Un anno fa ci lasciava Emanuele Macaluso. Ci manca la tua lucidità e la tua passione. Quest’anno senza i tuoi consi… - Clarembaldo : RT @LorenzoCast89: Vedo che stiamo entrando nella fase della “polarizzazione senza voti a sufficienza” fra blocco di destra e blocco di sin… - SimonePiloni : RT @davide_vecchi: Quelli di sinistra che si scagliano contro l'alternanza scuola lavoro senza comprendere che la questione è la sicurezza… - Max87903648 : Bene, allora la destra blocchi i nomi che propone la sinistra e così restiamo senza presidente della repubblica, ch… - Gianna79022742 : RT @davide_vecchi: Quelli di sinistra che si scagliano contro l'alternanza scuola lavoro senza comprendere che la questione è la sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza Sinistra

Periodico Daily - Notizie

D'altro canto, con l'Italia divenuta sempre più una democraziapartiti, un regime ... di destra o, tecnico o politico - ha dinnanzi un compito politico particolarmente delicato. Quello ...Lainvece - e qualcosa è rimasto (confusamente dopo l'89) nel centrosinistra - ha coltivato la visione di un futuro radioso benché strampalato con il sol dell'avvenire testimone della fine ...È anche una vittoria politica senza troppi se e senza troppi ma. Forse per chi vuole Draghi al Quirinale e per certa sinistra sarebbe troppo alto da pagare La destra ha i numeri per opporsi a… Leggi ...MILANO (ITALPRESS) - E’ tempo di paure e di zero a zero, e a questa regola non è sfuggita neppure questo atteso Milan-Juve. Al di là degli aggettivi roboanti della vigilia e della problematica del ter ...