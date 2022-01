Scoperto in Svizzera un anfiteatro romano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un anfiteatro romano risalente al IV secolo d.C. è stato Scoperto in Svizzera, nel cantone di Argovia. Gli scavi sono appena iniziati ma le sorprese sono già numerose. Un nuovo anfiteatro Scoperto in Svizzera, nell’antica Augusta Raurica (wikipedia) – curiosauro.itL’anfiteatro romano scovato in Svizzera L’annuncio è arrivato dai ricercatori specializzati dell’archeologia cantonale di Argovia. È ufficiale la scoperta di un anfiteatro romano a Kaiseraugst, nel cantone di Argovia, in Svizzera. L’area storica è quella dell’antica città romana di Augusta Raurica. Un centro molto importante dell’Impero, di cui si parla poco. Augusta Raurica, anche conosciuta Colonia Augusta ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unrisalente al IV secolo d.C. è statoin, nel cantone di Argovia. Gli scavi sono appena iniziati ma le sorprese sono già numerose. Un nuovoin, nell’antica Augusta Raurica (wikipedia) – curiosauro.itL’scovato inL’annuncio è arrivato dai ricercatori specializzati dell’archeologia cantonale di Argovia. È ufficiale la scoperta di una Kaiseraugst, nel cantone di Argovia, in. L’area storica è quella dell’antica città romana di Augusta Raurica. Un centro molto importante dell’Impero, di cui si parla poco. Augusta Raurica, anche conosciuta Colonia Augusta ...

