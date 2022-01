Salernitana | ufficiale l’arrivo del portiere Luigi Sepe

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – All’indomani della sconfitta nel derby con il Napoli arriva l’ufficialità dell’acquisto di un nuovoper la. La notizia era ormai nell’aria, per la verità, ma ora trova conferma anche nei documenti ufficiali:è un nuovo giocatore granata. Laha infatti raggiunto l’accordo con il Parma per il trasferimento in prestito dell’estremo difensore, che lo scorso anno ha difeso la porta dei ducali 36 volte in serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

