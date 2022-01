Roma, lancia sampietrini contro un negozio e sfonda la vetrina: fermato 47enne (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ stato colto sul fatto mentre lanciava un sampietrino contro la vetrata di un negozio in pieno centro a Roma. A compiere la “bravata” non era un ragazzino, ma un cittadino di nazionalità cinese di 47 anni, bloccato da una pattuglia della Polizia Locale questa notte nei pressi della Fontana di Trevi. Leggi anche: Roma, a spasso per la via dello shopping senza mascherina: 1.600 euro di multa lancia un sampietrino contro un negozio del centro e sfonda la vetrina E’ successo questa notte. Il 47enne aveva appena lanciato con violenza il sampietrino addosso a una vetrina di un’attività commerciale di via del Lavatore, riuscendo a sfondare il vetro, ma è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ stato colto sul fatto mentreva un sampietrinola vetrata di unin pieno centro a. A compiere la “bravata” non era un ragazzino, ma un cittadino di nazionalità cinese di 47 anni, bloccato da una pattuglia della Polizia Locale questa notte nei pressi della Fontana di Trevi. Leggi anche:, a spasso per la via dello shopping senza mascherina: 1.600 euro di multaun sampietrinoundel centro elaE’ successo questa notte. Ilaveva appenato con violenza il sampietrino addosso a unadi un’attività commerciale di via del Lavatore, riuscendo are il vetro, ma è ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, lancia sampietrini contro un negozio e sfonda la vetrina: fermato 47enne - Heytu44800751 : RT @escortplanet_: Da oggi siamo anche in PRIMA PAGINA su CITY ROMA news ?? clicca qui per leggere l'articolo ?? - Lazio_TV : ROMA: LANCIA UN SAMPIETRINO CONTRO UNA VETRINA, BLOCCATO DALLA POLIZIA LOCALE - nicomanetta1 : Sixt lancia una collaborazione con i taxi a Roma - - Mark74824782 : RT @escortplanet_: Da oggi siamo anche in PRIMA PAGINA su CITY ROMA news ?? clicca qui per leggere l'articolo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lancia LIVE - Le elezioni del presidente della Repubblica Dopo aver ricevuto il saluto del sindaco di Roma , il Presidente della Repubblica sale a bordo della Lancia Flaminia 335 decapottabile, che proprio lo scorso anno ha festeggiato il 60esimo ...

Res Roma - Chieti Calcio Femminile 1 - 2: il racconto del match La Res Roma risponde con il tiro di Palombi da fuori area bloccato a terra in due tempi da ... Il raddoppio arriva al 21: ancora Luisa Esposito, fra le migliori in campo, alza la testa e lancia in ...

Roma, lancia sampietrini contro un negozio e sfonda la vetrina: fermato 47enne Il Corriere della Città Roma, lancia sampietrini contro un negozio e sfonda la vetrina: fermato 47enne E’ stato colto sul fatto mentre lanciava un sampietrino contro la vetrata di un negozio in pieno centro a Roma. A compiere la “bravata” non era un ragazzino, ma un cittadino di nazionalità cinese di 4 ...

Fontana di Trevi, lancia sampietrino contro vetrina: 47enne in manette Roma - Un cittadino di nazionalità cinese di 47 anni è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Locale questa notte a Fontana di Trevi: l'uomo aveva ...

Dopo aver ricevuto il saluto del sindaco di, il Presidente della Repubblica sale a bordo dellaFlaminia 335 decapottabile, che proprio lo scorso anno ha festeggiato il 60esimo ...La Resrisponde con il tiro di Palombi da fuori area bloccato a terra in due tempi da ... Il raddoppio arriva al 21: ancora Luisa Esposito, fra le migliori in campo, alza la testa ein ...E’ stato colto sul fatto mentre lanciava un sampietrino contro la vetrata di un negozio in pieno centro a Roma. A compiere la “bravata” non era un ragazzino, ma un cittadino di nazionalità cinese di 4 ...Roma - Un cittadino di nazionalità cinese di 47 anni è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Locale questa notte a Fontana di Trevi: l'uomo aveva ...