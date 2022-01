Olimpiadi: Pechino 2022, 72 casi Covid, nessun atleta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pechino, 24 gen. (Adnkronos) - Sono stati rilevati 72 casi di Covid-19 dal 4 al 22 gennaio nel personale in arrivo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo comunica il Comitato organizzatore a circa due settimane dall'inizio dei Giochi invernali. Nell'ambito dello screening delle delegazioni in arrivo sono state controllate le 2.586 persone entrate in Cina per le Olimpiadi, inclusi 171 tra atleti e dirigenti di squadre. Tutti hanno fatto i test Pcr in aeroporto. Nel dettaglio, 39 contagi sono stati rilevati all'arrivo, mentre altri 33 casi sono stati segnalati nel sistema di 'bolle' a circuito chiuso previsto dagli organizzatori di Pechino 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022), 24 gen. (Adnkronos) - Sono stati rilevati 72di-19 dal 4 al 22 gennaio nel personale in arrivo alleinvernali di. Lo comunica il Comitato organizzatore a circa due settimane dall'inizio dei Giochi invernali. Nell'ambito dello screening delle delegazioni in arrivo sono state controllate le 2.586 persone entrate in Cina per le, inclusi 171 tra atleti e dirigenti di squadre. Tutti hanno fatto i test Pcr in aeroporto. Nel dettaglio, 39 contagi sono stati rilevati all'arrivo, mentre altri 33sono stati segnalati nel sistema di 'bolle' a circuito chiuso previsto dagli organizzatori di

