Mattarella trasloca da Palermo a Roma dove sarà in affitto | divani e mobili davanti alla sua casa siciliana

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre gli operai sono al lavoro, il Presidente è nella sua residenza di via della Libertà con i figli. Da qui seguirà gli scrutini per l’elezione del suo successore

Il trasloco approfondimentocerca casa a Roma, la visita e il selfie con l'inquilina Questa mattina gli operai di un'impresa specializzata di Roma hanno caricato mobili e suppellettili ...Segui ilfogliettone.it su facebookOggi il trasloco di gran parte dei mobili dalla casa palermitana del capo dello Stato, in via Libertà all’appartamento che ha affittato nella Capitale ...I segnali che vengono dal presidente della Repubblica confermano quello che Sergio Mattarella ha ribadito più volte: no a un altro mandato. Per rispetto alla Carta, che parla di settennato, e perché c ...