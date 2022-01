M5s: "Oggi nessun nome. Il governo vada avanti" (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Scheda bianca e nessun nome in questa prima votazione per il Quirinale da parte del Movimento 5 stelle. E' l'indicazione arrivata ai grandi elettori mentre restano i mal di pancia sull'ipotesi che le forze politiche possano convergere su Mario Draghi, anche perchè, secondo molti, il governo deve andare avanti. "Non esiste proprio", risponde una fonte pentastellata. Intanto, Giuseppe Conte, presidente di M5s, richiama alla responsabilità, ad una scelta di grande profilo, e alla massima condivisione. Sul Quirinale "noi non poniamo veti su nessuno. Abbiamo alzato l'asticella, vogliamo una personalità di alto profilo, compatibile coi valori del Movimento", ha detto l'ex premier arrivando a Montecitorio per un vertice con il Centrosinistra. Sul Quirinale "siamo chiamati a una grande responsabilità, ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Scheda bianca ein questa prima votazione per il Quirinale da parte del Movimento 5 stelle. E' l'indicazione arrivata ai grandi elettori mentre restano i mal di pancia sull'ipotesi che le forze politiche possano convergere su Mario Draghi, anche perchè, secondo molti, ildeve andare. "Non esiste proprio", risponde una fonte pentastellata. Intanto, Giuseppe Conte, presidente di M5s, richiama alla responsabilità, ad una scelta di grande profilo, e alla massima condivisione. Sul Quirinale "noi non poniamo veti suo. Abbiamo alzato l'asticella, vogliamo una personalità di alto profilo, compatibile coi valori del Movimento", ha detto l'ex premier arrivando a Montecitorio per un vertice con il Centrosinistra. Sul Quirinale "siamo chiamati a una grande responsabilità, ...

