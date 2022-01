Jet privati, elicotteri... A dispetto dell'impegno "green", la regina Elisabetta e la Royal Family viaggiano senza preoccuparsi poi così tanto dell’ambiente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il principe Carlo, protagonista della COP26 guarda le foto Oltre 15 milioni di euro a spese dei contribuenti, per oltre duemila viaggi: questa la cifra che, negli ultimi otto anni, è stata allocata dalla famiglia reale britannica per i suoi viaggi interni e all’estero, ufficiali e non. A rivelarlo è un’inchiesta condotta dal quotidiano inglese Independent, all’indomani dell’impegno contro il cambiamento climatico ribadito dalla regina Elisabetta, dal figlio Carlo e dal nipote William in occasione della COP26, la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il principe Carlo, protagonistaa COP26 guarda le foto Oltre 15 milioni di euro a spese dei contribuenti, per oltre duemila viaggi: questa la cifra che, negli ultimi otto anni, è stata allocata dalla famiglia reale britannica per i suoi viaggi interni e all’estero, ufficiali e non. A rivelarlo è un’inchiesta condotta dal quotidiano inglese Independent, all’indomanicontro il cambiamento climatico ribadito dalla, dal figlio Carlo e dal nipote William in occasionea COP26, la ...

