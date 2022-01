GF Vip, Soleil Sorge umilia Jessica Selassié: “Non sco*i, non bevi, ma che ca**o!” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sabato sera, complice il solito bicchiere di troppo che i ragazzi bevono quando il Grande Fratello Vip 6 organizza la loro festa settimanale, Soleil Sorge ha preso in giro Jessica Selassié in maniera alquanto crudele, tra l’altro con la complicità di Alessandro Basciano, che ridacchiava lì vicino. Tutto è cominciato perché la princess etiope ha dichiarato di non voler fare l’ennesimo brindisi in quanto astemia. Al che Soleil l’ha presa in giro: “Ah sei astemia? Cioè… non sc*pi, non bevi, ma che caz*o fai nella vita?”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rincarato la dose affermando: “C’hai pure una mamma che ti cucina, come le passi le tue giornate? Non ti trucchi, non ti fai i capelli…”. “Dormo… no, non è vero!” ha replicato Jessica Selassié, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sabato sera, complice il solito bicchiere di troppo che i ragazzi bevono quando il Grande Fratello Vip 6 organizza la loro festa settimanale,ha preso in giroin maniera alquanto crudele, tra l’altro con la complicità di Alessandro Basciano, che ridacchiava lì vicino. Tutto è cominciato perché la princess etiope ha dichiarato di non voler fare l’ennesimo brindisi in quanto astemia. Al chel’ha presa in giro: “Ah sei astemia? Cioè… non sc*pi, non, ma che caz*o fai nella vita?”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rincarato la dose affermando: “C’hai pure una mamma che ti cucina, come le passi le tue giornate? Non ti trucchi, non ti fai i capelli…”. “Dormo… no, non è vero!” ha replicato, ...

