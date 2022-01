Genoa | tutto fatto per il colpo in attacco | adesso Caicedo può partire!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, ilaccoglierà presto Roberto Piccoli tra le sue fila, il giovane attaccante bergamasco è atteso a Genova nelle prossime ore per le visite mediche. Piccoli approda al Grifone dopo una lunga trattativa che ha visto battuta la concorrenza della Sampdoria, l’attaccante è pronto a ripartire ancora una volta da un prestito in Liguria dopo quello allo Spezia della scorsa stagione. L’attaccante classe 2001 in questa stagione ha totalizzato 12 presenze in Serie A, segnando un solo gol alla prima giornata contro il Torino. Calciomercato PiccoliPiccoli-, al via il valzer delle punte L’approdo di Piccoli al Grifone apre le porte anche ad un’altra operazione di calciomercato sempre con il...