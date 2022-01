Elezione presidente della Repubblica, ecco i nomi in lizza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elezione presidente della Repubblica : chi aveva liquidato troppo presto Sergio Mattarella potrebbe doversi ricredere. Con il passare delle ore, infatti, nel giorno della prima votazione , prevista ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022): chi aveva liquidato troppo presto Sergio Mattarella potrebbe doversi ricredere. Con il passare delle ore, infatti, nel giornoprima votazione , prevista ...

Advertising

chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - VittorioSgarbi : #spaziobecchi L’elezione del Presidente della Repubblica e la “sopravvivenza” dei parlamentari.… - emmabonino : Il ritiro di #Belusconi per la candidatura al #Colle è stato un atto di responsabilità. Ora serve tenere insieme el… - smilypapiking : RT @fameht: Una riunione per discutere la linea di partito sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica italiana. Ovviamente su #ZO… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Alla vigilia dell'elezione del 13° Presidente della Repubblica, ripercorriamo le storie dei più discussi tra gli inqui… -