DIRETTA - Elezione Presidente della Repubblica. Prima votazione: verso giro schede bianche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno di votazioni per l'Elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle. Non c'è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. In giornata l'incontro tra Salvini e Letta, il leader della Lega avrebbe incontrato questa mattina anche il premier Draghi. Meloni annuncia: "Fratelli d'Italia candida Carlo Nordio" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno di votazioni per l'del successore di Sergio Mattarella al Colle. Non c'è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. In giornata l'incontro tra Salvini e Letta, il leaderLega avrebbe incontrato questa mattina anche il premier Draghi. Meloni annuncia: "Fratelli d'Italia candida Carlo Nordio"

Advertising

TgLa7 : Ci siamo! Oggi dalle 14:15 in diretta con #SpecialeTgLa7 per seguire le votazioni per l’elezione del prossimo Presi… - SkyTG24 : Speciale #CorsaAlColle, la diretta per l'elezione del Capo dello Stato #Quirinale2022 - sono_francesca : RT @Agenzia_Italia: ?? LA DIRETTA #Quirinale2022 _ Hanno votato quattro senatori a vita su sei. Assenti i senatori a vita Giorgio Napolita… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? LA DIRETTA #Quirinale2022 Oggi Matteo Salvini vedrà Enrico Letta e Giuseppe Conte. Lo confermano fonti della Lega ht… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? LA DIRETTA #Quirinale2022 _ Hanno votato quattro senatori a vita su sei. Assenti i senatori a vita Giorgio Napolita… -