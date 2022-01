Covid oggi Basilicata, 559 contagi e 2 morti: bollettino 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 599 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 24 gennaio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 3.416 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati in 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Scanzano Jonico e Baragiano. Sono state registrate 450 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 94 di cui 6 (+2) in terapia intensiva: 52 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 42 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 17.023. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.508 somministrazioni. Finora 459.313 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 420.805 hanno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 599 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 24. Si registrano inoltre altri 2. 3.416 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati in 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Scanzano Jonico e Baragiano. Sono state registrate 450 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 94 di cui 6 (+2) in terapia intensiva: 52 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 42 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 17.023. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.508 somministrazioni. Finora 459.313 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 420.805 hanno ...

