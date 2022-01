Casini in vantaggio su Draghi. Tre giorni per il voto decisivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) All'inizio festival di schede bianche, si fa sul serio da giovedì. In ballo una decina di nomi, ecco chi sono Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) All'inizio festival di schede bianche, si fa sul serio da giovedì. In ballo una decina di nomi, ecco chi sono

Advertising

lorepregliasco : Suppletive Roma 1: dai primissimi dati che arrivano dai seggi larghissimo vantaggio per Cecilia D'Elia, Matone (cdx… - ilgiornale : All'inizio festival di schede bianche, si fa sul serio da giovedì. In ballo una decina di nomi, ecco chi sono - sindelicato : Casini in vantaggio su Draghi. Tre giorni per il voto decisivo - infoitinterno : Casini in vantaggio su Draghi. Tre giorni per il voto decisivo - 5Ricomincio : Mi sa che sarà Casini l'unico vantaggio? non sentiremo più dire che 'la gente zoffoca' -