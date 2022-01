Capitale della Cultura, Bergamo e Brescia già unite nel Consiglio comunale congiunto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bergamo. “La Città Illuminata” che si accende, con una luce intermittente, tra Cultura come Cura, Città Natura, Città dei Tesori Nascosti e Città che Inventa. Queste le quattro macroaree su cui si fonda il dossier presentato durante il Consiglio comunale congiunto tra le Amministrazioni di Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023. A presentare nei dettagli l’ambizioso progetto che fa della Cultura lo strumento terapeutico di uscita dalla pandemia e di rilancio di tutto il tessuto sociale, economico e turistico delle due città, Stefano Baia Curioni, vice presidente di Ask Bocconi e responsabile del progetto. Nella sua relazione davanti al Consiglio allargato, ha sviscerato tutti i ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022). “La Città Illuminata” che si accende, con una luce intermittente, tracome Cura, Città Natura, Città dei Tesori Nascosti e Città che Inventa. Queste le quattro macroaree su cui si fonda il dossier presentato durante iltra le Amministrazioni di, capitali2023. A presentare nei dettagli l’ambizioso progetto che falo strumento terapeutico di uscita dalla pandemia e di rilancio di tutto il tessuto sociale, economico e turistico delle due città, Stefano Baia Curioni, vice presidente di Ask Bocconi e responsabile del progetto. Nella sua relazione davanti alallargato, ha sviscerato tutti i ...

