Capello |  «Meglio la Juve del Milan | finalmente si vede il lavoro di Allegri»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su Radio 1. Ha commentato il pareggio a reti inviolate tradi ieri sera. “Solo 0-0 frantus? Ho comunque visto una crescita dei bianconeri come squadra e mentalità, ho visto Dybala cercare di recuperare palloni e fare contrasti, cosa che nonvo da tempo. Ilsi è basato solo sulle giocate di Leao e Theo in verticale, è andato leggermente in affanno nel gioco. Insomma, ho vistolarispetto al, che pensavo potesse fare qualcosa in più”. Sulla: “Da un po’ di tempo lantus è più squadra, e questo è molto importante, ci sono delle basi su cui puntare anche ...

ROMA - Fabio Capello ha parlato dei miglioramenti della Juventus evidenziando come il lavoro di Massimiliano ... " Contro il Milan ho visto meglio la Juve, pensavo che il Milan potesse fare di più, da ... Partita senza vincitori né vinti quella di San Siro. Un ex allenatore, però, ha visto meglio i bianconeri in campo ... Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch'io Sport su Radio 1: "Solo 0-0 fra Milan e Juventus? Ho comunque visto una crescita dei bianconeri come squadra e mentalit ...