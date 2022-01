Camerun-Comore | incredibile Alhadhur | parata clamorosa del difensore schierato in porta VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizia il secondo tempo di. Da una parte c’è Onana, prossimo portiere dell’Inter. Dall’altra,, che è un terzino costretto a giocare tra i pali con i guantoni per l’indisponibilità di tutti e tre i portieri. Ma a far migliore figura, fin qui, è proprio il portiere d’eccezione, che dopo aver subito un gol in modo un po’ goffo, nel secondo tempo trova due parate davvero incredibili. In particolare, la seconda su Ngamaleu è assurda, anche per un portiere di ruolo, figurarsi per un. In alto il. SportFace.