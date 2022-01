Calciomercato Milan, rinforzo in attacco dopo l’infortunio di Ibra: ai dettagli Lazetic (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Milan è reduce dal pareggio contro la Juventus nella 23esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli non ha disputato una partita entusiasmante, si sono registrate poche occasioni da gol e il risultato può essere considerato giusto. I rossoneri sono pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto, ma dovranno fare attenzione anche al recupero della altre squadre. Nella sfida contro la Juventus si è registrato l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, in attesa dell’esito degli esami il club rossonero ha deciso di muoversi sul mercato per un attaccante. E’ ai dettagli la trattativa per Marko Lazetic, centravanti della Stella Rossa, l’intesa tra le parti è stata raggiunta. Si tratta di un prima punta, classe 2004. E’ cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, poi l’esordio in ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilè reduce dal pareggio contro la Juventus nella 23esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli non ha disputato una partita entusiasmante, si sono registrate poche occasioni da gol e il risultato può essere considerato giusto. I rossoneri sono pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto, ma dovranno fare attenzione anche al recupero della altre squadre. Nella sfida contro la Juventus si è registratodi Zlatanhimovic, in attesa dell’esito degli esami il club rossonero ha deciso di muoversi sul mercato per un attaccante. E’ aila trattativa per Marko, centravanti della Stella Rossa, l’intesa tra le parti è stata raggiunta. Si tratta di un prima punta, classe 2004. E’ cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, poi l’esordio in ...

