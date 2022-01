Calciomercato Bologna, ecco il vice Arnautovic: nome a sorpresa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Bologna cerca un attaccante che possa essere il vice Arnautovic. Spunta l’idea a sorpresa che convince anche Mihajlovic. In casa Bologna il mercato è pronto ad infiammarsi. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, legate chiaramente alla situazione Covid ed i tanti assenti che hanno condizionato la squadra felsinea, è tempo di guardare anche alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilcerca un attaccante che possa essere il. Spunta l’idea ache convince anche Mihajlovic. In casail mercato è pronto ad infiammarsi. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, legate chiaramente alla situazione Covid ed i tanti assenti che hanno condizionato la squadra felsinea, è tempo di guardare anche alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna I top della Serie A: sorpresa in porta, l'impero di Dumfries e il fattore Kalinic ... più l'allenatore, della 23a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com . PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: VERONA - BOLOGNA (...

Bologna, fatta per Aebischer: visite e firma in mattinata ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il centrocampista questa mattina è arrivato a Bologna: Aebischer pronto per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù Il Bologna chiude per un colpo in entrata. Serviva un centrocampista e ha preso Aebischer dallo Young Boys. Il giocatore era finito anche nel mirino del Cagliari. Il centrocampista ...

Bologna, sirene di mercato per Dijks e Skov Olsen Calciomercato.com Calciomercato Lazio, Orsolini e Lasagna sulla lista di Lotito: ecco cosa serve Sbloccare il mercato in uscita e provare a inserire nuovi tasselli. La Lazio cercherà di sfruttare questi ultimi giorni di mercato per dare una mano all’allenatore e rinforzare la ...

Calciomercato Bologna, è fatta per l’acquisto di Michel Aebischer Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Bologna avrebbe chiuso la trattativa per l'acquisto del centrocampista Michel Aebischer ...

