Boggio Robutti (Feduf) “Educazione finanziaria decisiva per i giovani” (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Educazione finanziaria costruisce una componente di cittadinanza senza la quale i giovani non potranno affrontare la sostenibilità economica del proprio futuro perchè non avranno gli strumenti per capire e per scegliere consapevolmente, per esempio rispetto ai temi della previdenza”. Lo ha detto Giovanna Boggio Robutti, dg di Feduf (Fondazione per l'Educazione finanziaria e al Risparmio), che in un'intervista all'Italpress, in occasione della Giornata internazionale dell'Educazione, ha sottolineato l'importanza della promozione dell'Educazione finanziaria, anche alla luce della necessità di una transizione economico-culturale negli italiani.“In questa giornata – ha evidenziato -, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'costruisce una componente di cittadinanza senza la quale inon potranno affrontare la sostenibilità economica del proprio futuro perchè non avranno gli strumenti per capire e per scegliere consapevolmente, per esempio rispetto ai temi della previdenza”. Lo ha detto Giovanna, dg di(Fondazione per l'e al Risparmio), che in un'intervista all'Italpress, in occasione della Giornata internazionale dell', ha sottolineato l'importanza della promozione dell', anche alla luce della necessità di una transizione economico-culturale negli italiani.“In questa giornata – ha evidenziato -, ...

