"Becero e schifoso". Amici, rivolta contro Raimondo Todaro dopo quelle parole su Alessandra Celentano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ad Amici è scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I toni si alzano notevolmente durante la puntata di domenica 23 gennaio. Motivo del contendere è Mattia, il ballerino fermo per infortunio. "Non ero d'accordo sulla sospensione di Cosmary", ha sbottato Raimondo Todaro nei confronti della collega, la quale ha tirato in ballo Mattia. "Lui parla tanto di Cosmery, io parlo di lui. Ha avuto 15 giorni di malattia, poi un mese di fermo per l'infortunio. Ora gli hanno dato altri giorni" ha spiegato Alessandra Celentano che vorrebbe eliminare l'allievo. Tra i due la discussione è proseguita: "Se si deve curare non può restare qui a scaldare il banco" ha sbottato la professoressa. Raimondo ...

