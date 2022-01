Barak può lasciare la Serie A, arriva l’offerta falla Premier! (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Hellas Verona trema e rischia di perdere nel mercato di gennaio Antonin Barak. L’intenzione della società è quella di non vendere il centrocampista, ma a fronte di un’offerta importante è quasi impossibile rifiutare. Antonin Barak centrocampista dell’Hellas VeronaOfferta che arriverebbe dalla Premier League, il Newcastle sarebbe pronto ad offrire 20 milioni più bonus per portare il ceco in Inghilterra già a gennaio. Barak finora è stato uno degli assoluti protagonisti della grande stagione del Verona, dove ha realizzato 8 gol e 3 assist in 19 presenze. Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Hellas Verona trema e rischia di perdere nel mercato di gennaio Antonin. L’intenzione della società è quella di non vendere il centrocampista, ma a fronte di un’offerta importante è quasi impossibile rifiutare. Antonincentrocampista dell’Hellas VeronaOfferta che arriverebbe dalla Premier League, il Newcastle sarebbe pronto ad offrire 20 milioni più bonus per portare il ceco in Inghilterra già a gennaio.finora è stato uno degli assoluti protagonisti della grande stagione del Verona, dove ha realizzato 8 gol e 3 assist in 19 presenze.

