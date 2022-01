Andrea Nicole risponde per le rime ad una domanda transfobica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Andrea Nicole Conti accettando di sedersi sul trono di Uomini e Donne sapeva che sarebbe andata incontro a domande anche inopportune ed a volte transfobiche. Domande che, ad una donna transgender, non andrebbero proprio fatte. Per educazione, per tatto e perché non dovrebbero interessarci. Ad una di queste l’ex tronista ha però voluto rispondere pubblicamente, buttando il tutto sull’ironia. All’utente in questione che le ha chiesto informazioni sui suoi genitali, Andrea Nicole ha replicato: “Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci ed il preparato per il soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata“. domanda a cui in realtà Andrea Nicole aveva già risposto durante la sua primissima intervista a Il Fatto Quotidiano lo scorso ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 gennaio 2022)Conti accettando di sedersi sul trono di Uomini e Donne sapeva che sarebbe andata incontro a domande anche inopportune ed a volte transfobiche. Domande che, ad una donna transgender, non andrebbero proprio fatte. Per educazione, per tatto e perché non dovrebbero interessarci. Ad una di queste l’ex tronista ha però volutore pubblicamente, buttando il tutto sull’ironia. All’utente in questione che le ha chiesto informazioni sui suoi genitali,ha replicato: “Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci ed il preparato per il soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata“.a cui in realtàaveva già risposto durante la sua primissima intervista a Il Fatto Quotidiano lo scorso ...

