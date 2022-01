Zona gialla e arancione, domani cambio colore per 6 regioni (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Zona gialla e Zona arancione, da domani – lunedì 24 gennaio – saranno ben sei le regioni che cambieranno colore passando in una nuova fascia di rischio con regole e misure anti covid in alcuni casi più stringenti. A passare in giallo saranno Puglia e Sardegna, a tingersi di arancione saranno invece Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. A stabilire ufficialmente il cambio, la firma del ministro Speranza sull’ordinanza dopo la conferma, venerdì scorso, su contagi e ricoveri in area medica e terapia intensiva del monitoraggio settimanale dell’Iss. Ad oggi esistono quattro fasce di rischio, legate a quattro colori: Zona bianca, gialla, arancione e rossa. Per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) –, da– lunedì 24 gennaio – saranno ben sei leche cambierannopassando in una nuova fascia di rischio con regole e misure anti covid in alcuni casi più stringenti. A passare in giallo saranno Puglia e Sardegna, a tingersi disaranno invece Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. A stabilire ufficialmente il, la firma del ministro Speranza sull’ordinanza dopo la conferma, venerdì scorso, su contagi e ricoveri in area medica e terapia intensiva del monitoraggio settimanale dell’Iss. Ad oggi esistono quattro fasce di rischio, legate a quattro colori:bianca,e rossa. Per ...

