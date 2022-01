Vertice tra Letta | Conte e Speranza | «Nessuno può eleggere il presidente da solo» Probabile scheda bianca al primo voto

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi al Colle, stamane si è tenuto il, durato due ore, del centrosinistra alla Camera. In agenda: l’elezione del successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, con l’apertura delper il Quirinale domani alle 15 a Montecitorio con il parlamento in seduta comune. «Nell’incontro delle delegazioni M5s, Pd e Leu», si legge nella nota congiunta al termine del, «si è preso atto con soddisfazione del venir meno della candidatura più rappresentativa dell’intero centrodestra. Quanto avvenuto conferma che in questo Parlamentodaelegge ildella Repubblica», dicono Giuseppe, Enricoe Robertocon i capigruppo. «Come abbiamo sempre ...

MinisteroDifesa : Passaggio di testimone nella carica di Comandante al Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) tra il Gen. S.A… - MinisteroDifesa : Oggi al Comando Operativo di Vertice Interforze, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante tra il G…

Prima del, in un tweet , il segretario del Pd, Enrico Letta , ha spiegato che non sarebbe ... si legge in una nota congiunta dopo l'incontrole delegazioni di Pd, Leu e M5s . Leggi anche ...Il Cav diserta ildi centrodestra e si ritira "per responsabilità nazionale". Ma congela il premier: "Rimanga ... Oggi riunioneGiuseppe Conte , Roberto Speranza e Enrico Letta : il dem ...Dopo il vertice del centrosinistra di questa mattina si comincia a ragionare su possibili candidature: un nome che circola in queste ore, e che piace ...Il centrosinistra si è riunito alla Camera in vista delle elezioni del Quirinale: nella sala Berlinguer vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo Mariolina Castellone ...