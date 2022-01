TRIBUTO CARRÀ SU RAI1: MILLY CARLUCCI E MARIA DE FILIPPI INSIEME ALLA CONDUZIONE? (Di domenica 23 gennaio 2022) Su RAI1 ci sarà una grande serata evento per omaggiare Raffaella CARRÀ. Se ne parla da tempo e dovrebbe tenersi nel mese di maggio in quel sabato sera che era la serata per eccellenza della Regina della Tv e giorno simbolo in Rai dell’intrattenimento. A maggio la Rai farà uno show grandioso, in ricordo della nostra Raffaella. Collaborerò anch’io ALLA sua realizzazione. L’annuncio era arrivato poche settimane fa da Letterio Magazzù, storico ispettore di produzione e organizzatore degli show di Viale Mazzini, compreso l’indimenticato show Carramba che sorpresa. Oggi arrivano interessanti dettagli e retroscena. Scontata la presenza dei tanti amici, conduttori, cantanti e attori che sono stati vicini a Raffaella, nella vita come ospiti nei suoi varietà che hanno segnato la storia della tv e del costume in Italia, a partire ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 gennaio 2022) Suci sarà una grande serata evento per omaggiare Raffaella. Se ne parla da tempo e dovrebbe tenersi nel mese di maggio in quel sabato sera che era la serata per eccellenza della Regina della Tv e giorno simbolo in Rai dell’intrattenimento. A maggio la Rai farà uno show grandioso, in ricordo della nostra Raffaella. Collaborerò anch’iosua realizzazione. L’annuncio era arrivato poche settimane fa da Letterio Magazzù, storico ispettore di produzione e organizzatore degli show di Viale Mazzini, compreso l’indimenticato show Carramba che sorpresa. Oggi arrivano interessanti dettagli e retroscena. Scontata la presenza dei tanti amici, conduttori, cantanti e attori che sono stati vicini a Raffaella, nella vita come ospiti nei suoi varietà che hanno segnato la storia della tv e del costume in Italia, a partire ...

Ultime Notizie dalla rete : TRIBUTO CARRÀ Drag Race Italia, puntata tributo a Raffaella Carrà Un episodio speciale che vedrà le le nostre Queen avverare un sogno: portare sul palco il loro personale omaggio a Raffaella Carrà. In occasione del tributo all'icona indiscussa della tv, ci sarà un ...

Sanremo 2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even omaggia Alex Baroni Qualche sorpresa, come l'omaggio a Britney Spears, e anche un tributo ai grandi artisti che non ci sono più come, ad esempio, Milva, Raffaella Carrà, Alex Baroni e Pino Daniele. Svelate durante il Tg1 da Amadeus le canzoni della serata cover del Festival di ...

