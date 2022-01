Southampton-Manchester City 1-1, Guardiola: “Prestazione eccellente, non sempre vince chi merita” (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo 13 vittorie consecutive, si interrompe la striscia del Manchester City. Il merito è del Southampton, che al St. Mary’s Stadium, ha fermato sull’1-1 i citizens. A tal proposito, si è espresso il tecnico Pep Guardiola, che ai microfoni della BBC ha detto: “A mio avviso è stata una delle migliori prestazioni. Ho visto una squadra organizzata e che si è espressa molto bene. Tuttavia, anche l’avversario che affrontavamo era molto preparato: ci ha causato problemi con il suo 4-4-2 fatto di ripartenze e lanci lunghi, ma abbiamo saputo reagire. Nel calcio non sempre vince chi merita. Oggi, ad esempio, abbiamo giocato meglio rispetto alla gara contro l’Arsenal, eppure in quel caso abbiamo vinto mentre stavolta no“. L’allenatore catalano ha poi aggiunto: “Perdere punti in ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo 13 vittorie consecutive, si interrompe la striscia del. Il merito è del, che al St. Mary’s Stadium, ha fermato sull’1-1 i citizens. A tal proposito, si è espresso il tecnico Pep, che ai microfoni della BBC ha detto: “A mio avviso è stata una delle migliori prestazioni. Ho visto una squadra organizzata e che si è espressa molto bene. Tuttavia, anche l’avversario che affrontavamo era molto preparato: ci ha causato problemi con il suo 4-4-2 fatto di ripartenze e lanci lunghi, ma abbiamo saputo reagire. Nel calcio nonchi. Oggi, ad esempio, abbiamo giocato meglio rispetto alla gara contro l’Arsenal, eppure in quel caso abbiamo vinto mentre stavolta no“. L’allenatore catalano ha poi aggiunto: “Perdere punti in ...

