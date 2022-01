Sanremo 2022: retroscena, trattative e come il budget ha condizionato le scelte. Ferragni fuori mercato e l’amico Jovanotti… (Di domenica 23 gennaio 2022) Amadeus ci mette la faccia. Si collega sorridente al Tg1 per annunciare il cast, le co-conduttrici, gli ospiti di turno. Tira dritto, dribbla le polemiche. Quando manca poco più di una settimana al debutto di “Sanremo 2022” c’è l’altro Festival, quello vissuto intensamente dietro le quinte. La finta calma copre l’agitazione e la fatica di chi deve correre contro il tempo, non con il vento a favore. L’evento degli eventi ha la tribuna rumorosa, come per la Nazionale tutti spiegano come si fa. come si gioca. Il tempo di finire la partita al Quirinale e poi via sugli spalti liguri. E’ il Festival, bellezza. Per il secondo anno consecutivo la Rai si ritrova ad organizzare la kermesse nel pieno della pandemia, questa volta le speranze al momento dell’annuncio erano differenti. Ci risiamo. Con difficoltà, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Amadeus ci mette la faccia. Si collega sorridente al Tg1 per annunciare il cast, le co-conduttrici, gli ospiti di turno. Tira dritto, dribbla le polemiche. Quando manca poco più di una settimana al debutto di “” c’è l’altro Festival, quello vissuto intensamente dietro le quinte. La finta calma copre l’agitazione e la fatica di chi deve correre contro il tempo, non con il vento a favore. L’evento degli eventi ha la tribuna rumorosa,per la Nazionale tutti spieganosi fa.si gioca. Il tempo di finire la partita al Quirinale e poi via sugli spalti liguri. E’ il Festival, bellezza. Per il secondo anno consecutivo la Rai si ritrova ad organizzare la kermesse nel pieno della pandemia, questa volta le speranze al momento dell’annuncio erano differenti. Ci risiamo. Con difficoltà, se ...

