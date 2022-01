Quirinale, Conte: "Dopo il ritiro di Berlusconi, confronto con il centrodestra. M5S non pone veti" (Di domenica 23 gennaio 2022) "<a href="https://www.repubblica.it/politica/2022/01/23/news/m5s Conte e passata la mia linea ora serve un confronto serio grillo lo gela e apre a draghi-334882992/">Non abbiamo parlato di candidati in particolare, abbiamo però preso atto di un passaggio importante, un passo avanti, cioè il venir meno della candidatura del fondatore del centrodestr</a>a. Quindi, la candidatura più rappresentativa. Abbiamo una prospettiva concreta di poter avviare contatti e interlocuzioni con gli esponenti delle altre forze politiche, quindi del centrodestra in particolare, per poter poi arrivare a un tavolo e condividere la scelta finale", ha spiegato il leader del M5s, Giuseppe Conte, lasciando la Camera al termine del vertice di centrosinistra sul Quirinale. In merito ... Leggi su lastampa (Di domenica 23 gennaio 2022) "Non abbiamo parlato di candidati in particolare, abbiamo però preso atto di un passaggio importante, un passo avanti, cioè il venir meno della candidatura del fondatore del centrodestra. Quindi, la candidatura più rappresentativa. Abbiamo una prospettiva concreta di poter avviare contatti e interlocuzioni con gli esnti delle altre forze politiche, quindi delin particolare, per poter poi arrivare a un tavolo e condividere la scelta finale", ha spiegato il leader del M5s, Giuseppe, lasciando la Camera al termine del vertice di centrosinistra sul. In merito ...

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - VittorioSgarbi : #quirinale Candidato senza coloritura politica? Conte non ha capito dov’è. I 5 Stelle sanno solo dire di no. Non to… - infoitinterno : Quirinale, vertice Conte-Letta-Speranza: al primo voto scheda bianca o candidato 'di bandiera' - OmbraDuca : Non facciamo proposte.....non poniamo veti? ?????????? Cit. @GiuseppeConteIT -