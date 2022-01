“Prima della pioggia” | il controverso Leone d’oro a Mil?o Man?evski

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio a Venezia alla scoperta di un film che ha vinto ilnon senza controversie . Parleremo di guerra e di Balcani. Abbiamo dedicato questa puntata a “” di Mil?o Man?evski del 1994. “Il tempo non muore, il cerchio non è rotondo” Questo è un aforisma che ritorna per ben tre volte durante il film. È una delle chiavi di lettura di una pellicola che ha una struttura atemporale divisa in tre episodi integrati tra loro in diversi punti di vista. Un moda questa seguita da diversi registi negli anni 90? come Quentin Tarantino in “Pulp Fiction”. Un’idea sorprendente per un film d’esordio che è una scelta potente per raccontare la violenza e l’idiozia di una guerra fratricida come quella dei ...