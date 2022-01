Non solo Mathias Olivera: altri tre nomi per la fascia sinistra! (Di domenica 23 gennaio 2022) Mathias Olivera è il nome individuato dal Napoli per rinforzare la propria fascia di sinistra. Il terzino piace da tempo agli azzurri, che cercano di chiudere l’affare già nel corso di questa sessione di calciomercato. Tuttavia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli tiene sott’occhio altri profili, monitorati tra l’altro già in passato dagli azzurri. A rivelarlo è Il Corriere dello Sport, parlando di altri tre obiettivi oltre all’esterno del Getafe. VILLARREAL, SPAIN – NOVEMBER 07: Mathias Olivera of Getafe CF passes the ball during the La Liga Santander match between Villarreal CF and Getafe CF at Estadio de la Ceramica on November 07, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)In lista ci sono anche Pedraza del Villarreal, il grande ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022)è il nome individuato dal Napoli per rinforzare la propriadi sinistra. Il terzino piace da tempo agli azzurri, che cercano di chiudere l’affare già nel corso di questa sessione di calciomercato. Tuttavia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli tiene sott’occhioprofili, monitorati tra l’altro già in passato dagli azzurri. A rivelarlo è Il Corriere dello Sport, parlando ditre obiettivi oltre all’esterno del Getafe. VILLARREAL, SPAIN – NOVEMBER 07:of Getafe CF passes the ball during the La Liga Santander match between Villarreal CF and Getafe CF at Estadio de la Ceramica on November 07, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)In lista ci sono anche Pedraza del Villarreal, il grande ...

Advertising

matteograndi : Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida que… - borghi_claudio : I giornali di domani sono un frullato di spin. Solo uno riporta una situazione realistica (e non vi dico qual è) qu… - NicolaPorro : ?? Ci mancava solo questa. Il #supergreenpass? Già superato: ora arriva il 'green pass booster': cos'è e dove serve… - ErmannoKilgore : RT @antonio_bordin: Se @GiorgiaMeloni vuole dimostrare che la sua opposizione non è solo un #fake, una rendita di posizione, deve dichiara… - Gif_di_Tina : @MikyS03 Il problema non è solo il doppio appuntamento ma la piega che ha preso il programma che è un insieme di in… -