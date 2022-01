"Non sente odori e sapori". È allerta Covid al Gf Vip (Di domenica 23 gennaio 2022) Delia Duran lamenta l'assenza di gusto e di olfatto al Grande fratello vip e sul web si rincorrono voci sul possibile contagio da Covid Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 gennaio 2022) Delia Duran lamenta l'assenza di gusto e di olfatto al Grande fratello vip e sul web si rincorrono voci sul possibile contagio da

Advertising

NetflixIT : Alzi la mano chi quando sente parlare di stagioni pensa a quelle delle serie e non a primavera, estate, autunno e inverno. - EnricoTurcato : Due pensieri semplici: Rimandare un rinnovo di un contratto in scadenza a marzo/aprile in base a come andrà la sta… - FacagniLf : La Diletta non sente freddo!! - GiovanniNisi4 : @DarkLadyMouse Ciao tesoro non parlare di Crociati che se ti sente qualche fondamentalista islamico son guai occhio… - KINGVZAYN : RT @believeinmusic_: delia del grande fratello ha la tosse da un po’ di giorni e oggi ha anche detto che non sente più i sapori, l’ho detto… -