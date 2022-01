No Green Pass, la manifestazione internazionale di Torino è un flop. Solo 200 persone in piazza Castello (video) (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 200 le persone che hanno aderito al No Paura Day, la manifestazione internazionale contro il Green Pass che questa domenica avrebbe dovuto riunire a Torino tutti i movimenti contrari al certificato verde, italiani e non Solo. Ci sono infatti ospiti stranieri, sia in presenza sia in collegamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 200 leche hanno aderito al No Paura Day, lacontro ilche questa domenica avrebbe dovuto riunire atutti i movimenti contrari al certificato verde, italiani e non. Ci sono infatti ospiti stranieri, sia in presenza sia in collegamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - SkyTG24 : Covid Irlanda, eliminate quasi tutte le restrizioni: via Green pass e distanziamento - 73Orlando73 : RT @GhitaIacono: #Brusselprotest Nel cuore dell'Europa atlantista esplode la protesta contro il passaporto vaccinale. In Italia si chiama… - Giacomio_ : RT @ChanceGardiner: Morti totali — 18.394 in Giappone — 143.296 in Italia Oggi — 17 morti in Giappone — 333 morti in Italia Popol… -