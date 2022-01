Manuel Bortuzzo pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip: ecco quando avverrà l’annuncio (Di domenica 23 gennaio 2022) In questi giorni si torna a parlare di Manuel Bortuzzo e della necessità che esca dalla casa del Grande Fratello Vip; da tempo infatti anche il padre del gieffino ha ribadito che, date le condizioni di salute, è importante che il ragazzo torni a casa propria e riprenda le sue attività e il regime alimentare che ha avuto nei mesi precedenti al reality. In queste ore però è arrivata la conferma definitiva e nei prossimi giorni ci sarà anche la comunicazione ufficiale in diretta. Manuel Bortuzzo fuori dalla casa del GF Vip, nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale Il cambiamento di Manuel Bortuzzo nella casa è ormai sotto gli occhi di tutti ed è arrivato il momento ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) In questi giorni si torna a parlare die della necessità che esca dalladelVip; da tempo infatti anche il padre del gieffino ha ribadito che, date le condizioni di salute, è importante che il ragazzo torni apropria e riprenda le sue attività e il regime alimentare che ha avuto nei mesi precedenti al reality. In queste ore però è arrivata la conferma definitiva e nei prossimi giorni ci sarà anche la comunicazione ufficiale in diretta.fuori dalladel GF Vip, nei prossimi giorniufficiale Il cambiamento dinellaè ormai sotto gli occhi di tutti ed è arrivato il momento ...

Advertising

BeansFrancesca : RT @crisocolla73: Manuel..stanotte hai compreso,ancora una volta,il non rispetto che c'è in quella casa. Ma tu ti distingui e vai oltre. Se… - sarat811 : RT @crisocolla73: Manuel..stanotte hai compreso,ancora una volta,il non rispetto che c'è in quella casa. Ma tu ti distingui e vai oltre. Se… - soccorsa_de : RT @crisocolla73: Manuel..stanotte hai compreso,ancora una volta,il non rispetto che c'è in quella casa. Ma tu ti distingui e vai oltre. Se… - CorradinaRizza : @fairyLC2 @selassiesisters @manuel_bortuzzo Cuccioli bellissimi - timanti444 : RT @crisocolla73: Manuel..stanotte hai compreso,ancora una volta,il non rispetto che c'è in quella casa. Ma tu ti distingui e vai oltre. Se… -