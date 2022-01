LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia a caccia del bis, Brignone per il colpaccio, occhio a Shiffrin e Gut! (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 11.42 Marta Bassino può fare molto bene: la piemontese è arrivata quarta nel SuperG della scorsa settima e ieri in discesa è andata particolarmente forte nel segmento più tecnico della pista. 11.39 Ben nove azzurre al via: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Nicol Delago, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Nadia Delago. 11.36 Sono in grandissima forma anche le due svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter. La prima sta recuperando la condizione migliore dopo la positività al Covid-19, la seconda è quella andata più vicina alla code di Federica ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.42 Marta Bassino può fare molto bene: la piemontese è arrivata quarta neldella scorsa settima e ieri in discesa è andata particolarmente forte nel segmento più tecnico della pista. 11.39 Ben nove azzurre al via: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Federica, Marta Bassino, Nicol Delago, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Nadia Delago. 11.36 Sono in grandissima forma anche le due svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter. La prima sta recuperando la condizione migliore dopo la positività al Covid-19, la seconda è quella andata più vicina alla code di Federica ...

