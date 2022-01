LIVE Berrettini-Carreno Busta 7-5 7-6 5-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo deve allungare il match (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD match POINT Berrettini!!! BLACKOUT PER LO spagnolo 40-40 ROVESCIO LARGO DI Carreno!!! 40-30 Risposta profonda di Berrettini: lento lo spagnolo in uscita dal servizio. 40-15 Servizio e diritto in rete del 30enne. 40-0 Chiusura a rete dello spagnolo dopo il diritto diagonale. 30-0 Risposta lunga dell’azzurro. 15-0 Prima vincente dello spagnolo. 5-4 Game a zero dell’azzurro! Lo spagnolo deve allungare il match. 40-0 DIRITTO LUNGOLINEA Carreno IN CORRIDOIO! Berrettini può chiudere il game. 30-0 Risposta lunga dell’iberico. 15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 4-4 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-ADPOINT!!! BLACKOUT PER LO40-40 ROVESCIO LARGO DI!!! 40-30 Risposta profonda di: lento loin uscita dal servizio. 40-15 Servizio e diritto in rete del 30enne. 40-0 Chiusura a rete dellodopo il diritto diagonale. 30-0 Risposta lunga dell’azzurro. 15-0 Prima vincente dello. 5-4 Game a zero dell’azzurro! Loil. 40-0 DIRITTO LUNGOLINEAIN CORRIDOIO!può chiudere il game. 30-0 Risposta lunga dell’iberico. 15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 4-4 ...

