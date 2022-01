L’Inter Women rimonta e batte la Lazio: 1-3 il finale (Di domenica 23 gennaio 2022) Vittoria in rimonta per L’Inter Women in casa della Lazio Vince L’Inter Women contro la Lazio nella tredicesima giornata della Serie A Femminile: punteggio finale di 1-3 con le ragazze allenate da Rita Guarino capaci di rimontare e ribaltare l’iniziale vantaggio delle padroni di casa. La prima azione pericolosa delle nerazzurre arriva subito al 1? con Bonetti che lancia in avanti Marinelli: la numero 7 salta Ohrstrom, ma il tiro è troppo debole ed esce di pochissimo. Ancora Inter al 6? con Gloria Marinelli che, in area, sfrutta una punizione dalla distanza di Bonetti ma il portiere della Lazio salva la porta con una bellissima parata. Al 13? le padrone di casa si portano in vantaggio con Ferrandi dagli undici ... Leggi su intermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Vittoria inperin casa dellaVincecontro lanella tredicesima giornata della Serie A Femminile: punteggiodi 1-3 con le ragazze allenate da Rita Guarino capaci dire e ribaltare l’iniziale vantaggio delle padroni di casa. La prima azione pericolosa delle nerazzurre arriva subito al 1? con Bonetti che lancia in avanti Marinelli: la numero 7 salta Ohrstrom, ma il tiro è troppo debole ed esce di pochissimo. Ancora Inter al 6? con Gloria Marinelli che, in area, sfrutta una punizione dalla distanza di Bonetti ma il portiere dellasalva la porta con una bellissima parata. Al 13? le padrone di casa si portano in vantaggio con Ferrandi dagli undici ...

