L'eurodeputato croato ed ex giudice umilia e accusa pubblicamente Macron in parlamento sull'obbligo vaccinale. VIDEO

L'eurodeputato croato ed ex giudice Mislav Kolakuši? ha umiliato Macron per la sua totale ipocrisia e tirannia. In una riunione del parlamento europeo all'inizio di questa settimana, L'eurodeputato croato Mislav Kolakuši? ha accusato il presidente francese Emmanuel Macron di "aver ucciso i suoi cittadini per mezzo delle vaccinazioni obbligatorie". Nella discussione con il presidente francese Emmanuel Macron, … proviene da Database Italia.

