La corsa agli armamenti della Grecia, con la partecipazione della Francia (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Il capo dell’associazione greca dei produttori di armi (Sekpy), Tassos Rozolis, sta spingendo il governo per un maggiore coinvolgimento dei gruppi stranieri nei programmi di difesa della Grecia, soprattutto se coinvolgono il suo stesso gruppo Akmon. Occhio soprattutto alla Francia. La Grecia si arma, grazie alla Francia. E non solo Il 14 gennaio, il ministro della Difesa francese Florence Parly ha ricevuto il suo omologo greco Nikólaos Panayotópoulos al Naval Group’s a Lorient, nel nord-ovest della Francia. È qui che dovrebbero essere costruite le tre – o forse quattro – fregate di difesa e intervento (Fdi) preordinate da Atene. Tuttavia, il cantiere è già fissato sulla scadenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Il capo dell’associazione greca dei produttori di armi (Sekpy), Tassos Rozolis, sta spingendo il governo per un maggiore coinvolgimento dei gruppi stranieri nei programmi di difesa, soprattutto se coinvolgono il suo stesso gruppo Akmon. Occhio soprattutto alla. Lasi arma, grazie alla. E non solo Il 14 gennaio, il ministroDifesa francese Florence Parly ha ricevuto il suo omologo greco Nikólaos Panayotópoulos al Naval Group’s a Lorient, nel nord-ovest. È qui che dovrebbero essere costruite le tre – o forse quattro – fregate di difesa e intervento (Fdi) preordinate da Atene. Tuttavia, il cantiere è già fissato sulla scadenza ...

Advertising

IlPrimatoN : Lo sviluppo militare della Grecia, grazie agli accordi con la Francia. Ma Parigi flirta anche con la Turchia - BenedettaPetru6 : RT @GeMa7799: Silvio Berlusconi si ritira dalla corsa per il Quirinale. Lo ha comunicato Licia Ronzulli agli alleati collegati via Zoom. “F… - tiathe96er : Dopo 240' di Coppa Italia in pochi giorni oltre agli impegni di campionato, l'#Inter è sempre in corsa. Il segreto?… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Daniil Medvedev prosegue senza intoppi la sua corsa a Melbourne ?????? Il russo batte van de Zandschulp e vola agli ottavi… - GianandreaGorla : RT @GeMa7799: Silvio Berlusconi si ritira dalla corsa per il Quirinale. Lo ha comunicato Licia Ronzulli agli alleati collegati via Zoom. “F… -