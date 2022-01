Il nuovo virus letale sta per arrivare: da dove verrà fuori? (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 2019, guardiamo con occhi diversi i pipistrelli. Li osserviamo con sospetto, paura e risentimento. Anche se non ne abbiamo ancora la certezza scientifica, siamo quasi sicuri che il Covid-19 sia nato in queste creature. Compiendo uno spillover (un salto di specie), il coronavirus dei chirotteri ha causato una tremenda pandemia nel mondo. E secondo alcuni ricercatori, non sarebbe finita qui. I pipistrelli potrebbero infettarci con nuovi virus. verrà da loro il nuovo virus? Da quale specie animale arriverà il nuovo virus (Getty) – curiosauro.itIl nuovo virus letale per l’uomo… A quanto pare, dovremmo tener d’occhio almeno quattrocento specie di pipistrelli. Perché in questi mammiferi potrebbe nascere e poi diffondersi ... Leggi su curiosauro (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 2019, guardiamo con occhi diversi i pipistrelli. Li osserviamo con sospetto, paura e risentimento. Anche se non ne abbiamo ancora la certezza scientifica, siamo quasi sicuri che il Covid-19 sia nato in queste creature. Compiendo uno spillover (un salto di specie), il coronadei chirotteri ha causato una tremenda pandemia nel mondo. E secondo alcuni ricercatori, non sarebbe finita qui. I pipistrelli potrebbero infettarci con nuovida loro il? Da quale specie animale arriverà il(Getty) – curiosauro.itIlper l’uomo… A quanto pare, dovremmo tener d’occhio almeno quattrocento specie di pipistrelli. Perché in questi mammiferi potrebbe nascere e poi diffondersi ...

