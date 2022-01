Il Giornale: siamo sicuri che i gol di Scamacca non valgano più del triste riciclaggio di Balotelli? (Di domenica 23 gennaio 2022) Ieri la notizia della convocazione di Mario Balotelli per lo stage della Nazionale in programma a fine gennaio. Un ritorno di SuperMario in azzurro a distanza di tre anni dall’ultima volta. Su Il Giornale, Elia Pagnoni pone la domanda: “siamo sicuri che i gol di Scamacca non valgano più del triste riciclaggio di Balotelli?”. “Ancora tu? Potrebbe essere la colonna sonora dei playoff mondiali in programma a fine marzo, se non fosse l’ultimo spiffero allarmante sulla condizione della Nazionale campione d’Europa a due mesi dalle sfide verità con Macedonia e (si spera) Portogallo o Turchia”. Si riferisce, appunto, all’idea del ct di richiamare Balotelli “per salvare la barca azzurra”. Dopo “anni di discesa a picco nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Ieri la notizia della convocazione di Marioper lo stage della Nazionale in programma a fine gennaio. Un ritorno di SuperMario in azzurro a distanza di tre anni dall’ultima volta. Su Il, Elia Pagnoni pone la domanda: “che i gol dinonpiù deldi?”. “Ancora tu? Potrebbe essere la colonna sonora dei playoff mondiali in programma a fine marzo, se non fosse l’ultimo spiffero allarmante sulla condizione della Nazionale campione d’Europa a due mesi dalle sfide verità con Macedonia e (si spera) Portogallo o Turchia”. Si riferisce, appunto, all’idea del ct di richiamare“per salvare la barca azzurra”. Dopo “anni di discesa a picco nel ...

Advertising

napolista : Il Giornale: siamo sicuri che i gol di Scamacca non valgano più del triste riciclaggio di #Balotelli? La Nazionale… - rominafuochi : @ScaltritiLab Ma mica solo Twitter sai, anzi, nella vita reale prima si presentavano con qualche ritaglio di giorna… - Giuseppe_Di_Meo : Sì, sì, noi torinesi siamo proprio tutti 'sabaudi'! A chi dice che noi torinesi mescolati siamo 'sabaudi' contrappo… - lovelyarsaces : Stavo leggendo poesie di John Keats a mia nonna e poi siamo finite a cercare e a trovare la tessera da partigiano d… - MariMario1 : RT @ALFO100897: 'Biden non è in grado, siamo a rischio'. Sconcerto alla Nato, verso la guerra: perché Putin schiaccerà Joe ed Europa. @pdne… -