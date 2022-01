Il bollettino Covid di oggi 23 gennaio 2022: nuovi casi e ricoveri, tutti i dati aggiornati e la tabella (Di domenica 23 gennaio 2022) Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 23 gennaio 2022. Tra le 17 e le 18 (salvo eventuali ritardi) vi daremo conto dei dati aggiornati sull'epidemia di Covid in... Leggi su europa.today (Di domenica 23 gennaio 2022) Coronavirus, ildidomenica 23. Tra le 17 e le 18 (salvo eventuali ritardi) vi daremo conto deisull'epidemia diin...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news. Ricoveri in calo in Italia. Per no vax rischio morte 33 volte più alto. LIVE - AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - Mche10024327 : La Gran Bretagna sta ammettendo alla luce del giorno ciò che stiamo dicendo dal principio della farsa pandemica. Il… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Covid_19 #Veneto: i dati di domenica #23gennaio2022. Il #bollettino emesso da @RegioneVeneto e #AziendaZero. #ioseguotgr… - News24_it : Covid oggi Toscana, 10.904 contagi: bollettino 23 gennaio - Adnkronos -