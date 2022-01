Highlights e gol Cagliari-Fiorentina 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ildeglie i gol di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. In Sardegna succede tutto e il contrario di tutto con Biraghi che dopo pochi minuti sbaglia il rigore dello 0-1, nella ripresa ad aprire le danze ci pensa un grande Joao Pedro che infila Terracciano e fa 1-0. Aureliano poi fischia un rigore dubbio ed espelle anche Odriozola, dagli undici metri Joao Pedro può ammazzare la partita ma Terracciano para e tiene in vita la viola. La, in dieci contro undici, pareggia con Sottil. Finisce 1-1. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.