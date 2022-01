FeralpiSalò-Lecco oggi in tv | canale | orario e streaming girone A Serie C 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Alle 14:30 di domenica 23 gennaioscenderanno in campo in occasione della ventitreesima giornata delA di. Quarta classifica contro decima froza del campionato in campo per i tre punti in palio. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva insulla piattaforma Eleven Sports che detiene i diritti della competizione. SportFace.