Domenica In, Pierpaolo Pretelli salta la puntata di oggi 23 gennaio 2022: ecco perchè e come sta (Di domenica 23 gennaio 2022) E' tutto (quasi) pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Saranno tantissimi, come sempre, gli ospiti di Mara Venier, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera. Prima lo spazio dedicato al virus con le ultime novità, poi la carrellata di 'vip': da Ivana Spagna, Bobby Solo, Nino D'Angelo, Pierluigi Diaco, Flavio Insinna fino alle tre protagoniste del film 'Tre Sorelle' Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. oggi, però, non ci sarà la presenza fissa, quella di Pierpaolo Pretelli. Il motivo? Il noto influencer, modello e conduttore ha il Covid.

