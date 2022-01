Deportivo Alaves-Barcellona | le formazioni ufficiali

(Di domenica 23 gennaio 2022) Riportiamo ledi, gara che chiude la ventiduesima giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Jorge Figueroa Vazquez. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Estadio de Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz. Sfida molto delicata quella di questa sera tra. Entrambe infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per centrare i propri obiettivi stagionali, e non c’è alcun dubbio sul fatto che si daranno battaglia. Nel match d’andata gli uomini di José Luis Mendillibar, riuscirono a strappare un pari al Camp Nou rispondendo con il gol di Rioja al momentaneo vantaggio firmato da Depay. Los Babazorros però, si trovano attualmente al penultimo posto in classifica, e l’ultimo successo risale ...

No hay tiempo para lamentarse en un Barcelona donde la derrota ante Athletic de Bilbao por los octavos de final de la Copa del Rey ha golpeado duramente los planes del equipo Culé hasta final de tempo ...
Bienvenidos al Alavés vs. Barcelona que te vamos a contar en directo en Goal.com. El equipo de Xavi, obligado a ganar para no perder más terreno en LaLiga. La previa de Goal del ...