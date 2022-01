Damiano Tommasi … primo giocatore professionista a scegliere l’obiezione di coscienza (Di domenica 23 gennaio 2022) La nuova sfida di Damiano Tommasi è quella di candidarsi a Sindaco di Verona, si voterà a primavera. Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” ha rilasciato una lunga intervista, di seguito uno stralcio in chiave storica… «Nel 1993 fui distaccato lì (Telepace) dalla Caritas, primo giocatore professionista a scegliere l’obiezione di coscienza. Ero un’anomalia. Lo Stato considerava i calciatori risorse per il Centro sportivo Esercito». Che cosa non le piaceva della leva? «Le armi e i conflitti, che non finiscono mai. Mio nonno Alfonso credeva di essere un vincitore della Prima guerra mondiale, ma soffriva perché a 99 anni prendeva una pensione inferiore a quella dei reduci sconfitti nella Seconda». Che compiti aveva a Telepace? «Dovevo mettere in onda ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 23 gennaio 2022) La nuova sfida diè quella di candidarsi a Sindaco di Verona, si voterà a primavera. Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” ha rilasciato una lunga intervista, di seguito uno stralcio in chiave storica… «Nel 1993 fui distaccato lì (Telepace) dalla Caritas,di. Ero un’anomalia. Lo Stato considerava i calciatori risorse per il Centro sportivo Esercito». Che cosa non le piaceva della leva? «Le armi e i conflitti, che non finiscono mai. Mio nonno Alfonso credeva di essere un vincitore della Prima guerra mondiale, ma soffriva perché a 99 anni prendeva una pensione inferiore a quella dei reduci sconfitti nella Seconda». Che compiti aveva a Telepace? «Dovevo mettere in onda ...

