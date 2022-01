Covid, 6 regioni cambiano colore. Gli psichiatri: “Ipocondria da virus” (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 24 gennaio aumenteranno le regioni in zona arancione, così come quelle in zona gialla, rispetto al rischio Covid. A passare dal bianco al giallo saranno Puglia e Sardegna; a tingersi di arancione saranno invece Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. La conferma è arrivata ieri 22 gennaio tramite l’ordinanza che ha firmato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati su contagi e ricoveri dell’Istituto superiore di sanità. Covid, mascherine FFP2 Con le nuove misure imposte dal Governo, valide fino al 31 gennaio 2022, tra zona bianca e gialla ci sono poche differenze. Finora l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto qualificava la zona gialla ma con l’ultimo decreto anti Covid si è stabilito di estendere questa misura. Si è stabilito di rafforzare l’uso della mascherina in ... Leggi su velvetmag (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 24 gennaio aumenteranno lein zona arancione, così come quelle in zona gialla, rispetto al rischio. A passare dal bianco al giallo saranno Puglia e Sardegna; a tingersi di arancione saranno invece Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. La conferma è arrivata ieri 22 gennaio tramite l’ordinanza che ha firmato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati su contagi e ricoveri dell’Istituto superiore di sanità., mascherine FFP2 Con le nuove misure imposte dal Governo, valide fino al 31 gennaio 2022, tra zona bianca e gialla ci sono poche differenze. Finora l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto qualificava la zona gialla ma con l’ultimo decreto antisi è stabilito di estendere questa misura. Si è stabilito di rafforzare l’uso della mascherina in ...

