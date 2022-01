Coppa d’Africa 2022: il Burkina Faso passa ai rigori dopo un match epico, Gabon eliminato agli ottavi (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Burkina Faso è la prima qualificata ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2022. Al termine di un match incredibile e dalle mille sorprese, arriva la vittoria ai rigori contro il Gabon, che dunque inaspettatamente abbandona la competizione agli ottavi. Una partita vissuta sul sottile filo dell’equilibrio, ma con i Burkinabé capaci di sbloccarla per primi grazie a Traore alla mezzora di gioco, salvandosi in occasione del pareggio di Boupendza che viene annullato dal Var per fuorigioco, e gestendo nel secondo tempo anche complice il rosso a Obissa per doppia ammonizione che rende più innocui gli assalti dei Gabonesi, anche se in pieno recupero, al 91?, il clamoroso autogol di ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilè la prima qualificata ai quarti di finale della. Al termine di unincredibile e dalle mille sorprese, arriva la vittoria aicontro il, che dunque inaspettatamente abbandona la competizione. Una partita vissuta sul sottile filo dell’equilibrio, ma con ibé capaci di sbloccarla per primi grazie a Traore alla mezzora di gioco, salvandosi in occasione del pareggio di Boupendza che viene annullato dal Var per fuorigioco, e gestendo nel secondo tempo anche complice il rosso a Obissa per doppia ammonizione che rende più innocui gli assalti deiesi, anche se in pieno recupero, al 91?, il clamoroso autogol di ...

